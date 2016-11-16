Политолог о позиции Беларуси в ООН по Крыму: Лукашенко очень зависит от Москвы
Голосование Беларуси против резолюции по Крыму, которую одобрил Комитет Генеральной ассамблеи ООН по вопросам прав человека, является подтверждением зависимости президента страны Александра Лукашенко от Кремля.
Такое мнение в интервью белорусской редакции Радио Свобода высказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
«Позиция Беларуси в ООН показывает, что на самом деле Лукашенко очень зависит от Москвы, в частности, в контексте отношения к таким символическим вопросам, как российская оккупация Крыма. Поэтому, если иногда слышим, что Лукашенко выступает как честный посредник в смысле переговоров в Минске, как нейтральная сторона, мы должны понимать, что на самом деле это не совсем так. Лукашенко является союзником Москвы», – говорит эксперт.
Читайте такжеВ МИД Беларуси объяснили, почему голосовали в ООН против резолюции по Крыму
В то же время, по его мнению, голосование белорусской делегации, против резолюции по ситуации с правами человека в Крыму на отношения Минска и Киева сильно не повлияют.
«Как это повлияет на украинско-белорусские отношения? Тепла не будет, но все равно остается какая-то прагматика. Нам все равно надо решать вопросы приграничного сотрудничества, экономические вопросы. В этом смысле, думаю, принципиальных изменений не произойдет. Тем более, что такая позиция не нова для Беларуси – Беларусь и в 2014 году была против резолюции по территориальной целостности Украины. Поэтому ничего нового, ничего сенсационного здесь нет – это, скорее, подтверждение белорусской зависимости от Москвы», – отмечает он.
Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которого инициировала Украина.
23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции.