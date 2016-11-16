Политолог о позиции Беларуси в ООН по Крыму: Лукашенко очень зависит от Москвы

Такое мнение в интервью белорусской редакции Радио Свобода высказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

«Позиция Беларуси в ООН показывает, что на самом деле Лукашенко очень зависит от Москвы, в частности, в контексте отношения к таким символическим вопросам, как российская оккупация Крыма. Поэтому, если иногда слышим, что Лукашенко выступает как честный посредник в смысле переговоров в Минске, как нейтральная сторона, мы должны понимать, что на самом деле это не совсем так. Лукашенко является союзником Москвы», – говорит эксперт.

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В то же время, по его мнению, голосование белорусской делегации, против резолюции по ситуации с правами человека в Крыму на отношения Минска и Киева сильно не повлияют.

«Как это повлияет на украинско-белорусские отношения? Тепла не будет, но все равно остается какая-то прагматика. Нам все равно надо решать вопросы приграничного сотрудничества, экономические вопросы. В этом смысле, думаю, принципиальных изменений не произойдет. Тем более, что такая позиция не нова для Беларуси – Беларусь и в 2014 году была против резолюции по территориальной целостности Украины. Поэтому ничего нового, ничего сенсационного здесь нет – это, скорее, подтверждение белорусской зависимости от Москвы», – отмечает он.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которого инициировала Украина.

23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции.