Бойко прокомментировал драку с Ляшко, извинился перед всеми, кроме "радикала" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно его драки с лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

«Каждый раз, когда будет какое-то оскорбление в мой адрес, я уже не буду терпеть, и буду принимать соответствующие меры», - заверил Бойко и добавил, что ему безразлично, «что там сказал спикер, потому что спикер сегодня выполняет роль спикера только части парламента».

По словам депутата, спикер «не видит оппозицию, идет давление на оппозицию».

Кроме того, Бойко заявил, что в парламенте не проходят законопроекты, поданные фракцией «Оппозиционного блока».

На вопрос, можно ли в парламенте решать спорные вопросы кулаками, Бойко ответил, что сожалеет, что так произошло. Он также извинился за этот инцидент перед прессой и всеми, кроме Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на лидера фракции Радикальной партии Ляшко.

В частности, это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Потом он еще раз начал драку, когда Ляшко возмутился, почему такие как Бойко не сидят в тюрьме.

В ответ на это председатель Верховной Рады Андрей Парубий предупредил Бойко, что за драки в ВР будет инициировать запрет на посещение им нескольких заседаний

Парубий подчеркнул, что прошло то время, когда представители тогдашней Партии регионов “с помощью кастетов ломали депутатам головы”.

Спикер заверил, что не допустит таких ситуаций ни на Согласительном совете, ни в сессионном зале.

После того Бойко покинул помещение, где проходило заседание.