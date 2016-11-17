Тестодел и живописец: Кабмин определил 19 приоритетных профессий, которым будут учить бесплатно

Соответствующее постановление было принято сегодня во время заседания правительства, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Благодаря этому решению мы не только обеспечим приоритетные отрасли квалифицированной рабочей силой, но и существенно поддержим профессионально-технические учебные заведения», - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Читайте такжеВ службе занятости назвали самые перспективные профессии ближайших лет

На финансирование определенных профессий в 2017 году планируется выделить 169 млн 600,8 тыс. грн. Эти средства будут включены в образовательную субвенцию и переданы местным бюджетам.

В перечень профессий вошли: машинист буровой установки (строительные работы); монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ; помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ; моторист буровой установки; тестодел; станочник деревообрабатывающих станков; живописец; станочник широкого профиля; токарь; фрезеровщик; наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; сборщик корпусов металлических судов; монтер пути; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; виноградарь; пчеловод; помощник машиниста тепловоза; помощник машиниста электровоза

В МОН напомнили, что подготовка по остальным профессиям, которые необходимы для обслуживания местной инфраструктуры и в коммунальных хозяйствах, осуществляется за счет средств местных бюджетов в зависимости от региональных потребностей.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в заведениях профессионально-технического образования обучаются 10 тыс. 279 человек.