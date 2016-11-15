Киберполиция закрыла один из крупнейших "онлайн-кинотеатров" в Украине Fs.to (видео)

Киберполиция прекратила работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины. Правоохранители изъяли серверы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

По сообщениям ряда СМИ, этим сайтом оказалось большое видеохранилище Fs.to, которое с ночи прекратило свою работу.

Читайте такжеСайт об иммиграции в Канаду обвалился на фоне возможной победы Трампа

В полиции отмечают, что за время работы нелегального "онлайн-кинотеатра» правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

«Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав», - говорится в сообщении.

Правоохранители уже изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.

Читайте такжеTwitter прекращает работу своего видеосервиса Vine

«Отдельно идентифицированы иностранные (в частности, «оффшорные») и ряд украинских компаний. Через их счета осуществлялась легализация денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности ресурсов преступной группы», - говорится в сообщении.

Расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Вместе с тем, с учетом специфики работы пиратских ресурсов такой категории, полицией ведется постоянный мониторинг сети Интернет для выявления фактов возможного возобновления работы пиратских сайтов.