В АП называют закрытие файлообменника Ex.ua борьбой с интернет-пиратством в Украине
Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что решение файлообменника Ex.ua прекратить работу являются частью борьбы с пиратством в украинском сегменте интернета.
Об этом Шимкив заявил в четверг журналистам, передает Радио Свобода.
«У них (Ex.ua – ред.) есть бизнес-модель, которая давала им возможность зарабатывать деньги, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинскую рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого. Владельцы ресурса получали таким образом около 1 миллиона долларов доходов в год», – сказал Шимкив.
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По его словам, важно, чтобы те, кто нарушает украинское и международное законодательство в сфере интернет-деятельности, «переходили на светлую сторону».
Как сообщал УНИАН, 15 ноября Нацполиция заявила, что киберполиция прекратила работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины. Правоохранители изъяли серверы. Впоследствии стало известно, что речь идет о файлообменнике Fs.to.
16 ноября о прекращении своей работы объявил еще один крупный украинский файлообменник EX.ua.