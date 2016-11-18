В АП называют закрытие файлообменника Ex.ua борьбой с интернет-пиратством в Украине

Об этом Шимкив заявил в четверг журналистам, передает Радио Свобода.

«У них (Ex.ua – ред.) есть бизнес-модель, которая давала им возможность зарабатывать деньги, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинскую рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого. Владельцы ресурса получали таким образом около 1 миллиона долларов доходов в год», – сказал Шимкив.

Читайте такжеВ Fs.to заявляют о политической провокации и опровергают возобновления работы в ближайшее время

По его словам, важно, чтобы те, кто нарушает украинское и международное законодательство в сфере интернет-деятельности, «переходили на светлую сторону».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Нацполиция заявила, что киберполиция прекратила работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины. Правоохранители изъяли серверы. Впоследствии стало известно, что речь идет о файлообменнике Fs.to.

16 ноября о прекращении своей работы объявил еще один крупный украинский файлообменник EX.ua.