Боевой Ляшко: самые эпические драки/избиения с участием главного "радикала" (видео)

Имя лидера Радикальной партии Олега Ляшко уже давно ассоциируется со словом "скандал". Политик уже давно мастерски овладел главными приемами политического шоу и не перестает напоминать о себе громкими заявлениями, неординарными пиар-акциями и, конечно, драками с политическими оппонентами.

УНИАН решил собрать для вас наиболее эпические драки с участием лидера украинских "радикалов" Олега Ляшко.

Пожалуй, самой яркой дракой с участием Ляшко, или скорее его избиением, является инцидент с нардепом Александром Шевченко летом 2014 года. Тогда главный "радикал" в привычной ему манере начал на камеру осыпать обвинениями коллегу по Раде, однако тот недолго думая нанес Ляшко меткий удар в лицо, что тот аж потерял равновесие и упал на пол.

Не менее "точным" оказался и экс-регионал Юрий Бойко. Это совсем свежий инцидент, который случился на согласительном совете парламента 14 ноября 2016 года. Ляшко действовал по привычной схеме – хорошо поставленным голосом на камеры рассказал все, что думает о деятельности Бойко и его соратников "в угоду России". Бойко же нанес Ляшко удар кулаком в лицо, последнему осталось лишь отбиваться. Через минуту Бойко нанес Ляшко еще один удар, а затем покинул зал заседаний.

"Боевые" наклонности у Ляшко проявлялись уже давно – еще в 2011 году общественности запомнился его "поединок" с тогдашним первым вице-спикером Рады, коммунистом Адамом Мартынюком. Тогда он подбежал к Мартынюку прямо в президиум. Впрочем, депутат-коммунист мастерски перебросил его куда-то на задворки. Однако это нисколько не охладило пыл Ляшко и он продолжал нападать на Мартынюка до тех пор, пока другие нардепы не вытолкали его подальше.

Дрался Ляшко и с нынешним спикером парламента Андреем Парубием. Это сегодня Парубий осудил избиение Ляшко, заявив, что каждый имеет право высказать свое мнение, а когда-то он буквально вытолкал "радикала" из студии во время одного из ток-шоу.

А вот в Черниговский облсовет Ляшко принес главный атрибут своей политической кампании – вилы. Впрочем, его быстро разоружили, а потому их не удалось пустить в ход.

Также нередко Ляшко бывает инициатором массовых драк, главным образом, когда чувствует, что находится под надежным прикрытием единомышленников-радикалов. В таких случаях Ляшко провоцирует драку очередным заявлением в адрес оппонентов, а дальше к драке подтягиваются и другие нардепы, тогда как Ляшко в большей степени наблюдает за результатом. Например, как в случае с экс-регионалом Нестором Шуфричем.

Или экс-однопартийцем, экс-комбатом "Айдара" Сергеем Мельничуком.

Бывает, что Ляшко идет на конфронтацию не только с известными политическими или государственными деятелями, но и с меньшими по калибру фигурами.

Вот здесь, например, досталось охраннику одного из банков. Впрочем, на видео видно, что Ляшко чувствует себя в безопасности, а потому ведет себя достаточно вызывающе.

И напоследок – есть у Ляшко и "боевая слабость" к женщинам. Так, от главного радикала несколько раз доставалась главе НБУ Валерии Гонтаревой. Наверное, Ляшко как-то по-своему понимает понятие "гендерное равенство".