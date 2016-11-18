Если кто на Западе верит, что с РФ можно договориться за счет Украины, он делает ошибку - Яценюк

Как следствие, за такую ошибку Европа и США будут вынуждены заплатить высокую цену, подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Отвечая на вопрос о возможности отмены новой администрацией США санкций против России, Арсений Яценюк отметил, что Республиканская партия, которая стоит на четких консервативных позициях, имеет большинство в Сенате и в Палате представителей, «кроме того, есть Верховный Суд»: «Американский президент не диктатор, в этой системе он не может вести себя как авторитарный руководитель и делать все, что угодно».

«Я считаю, что Россия слишком переоценивает результат президентских выборов в свою пользу. Америка остается Америкой, и новоизбранный президент Трамп должен будет действовать в соответствии с долгосрочными стратегическими интересами США, в том числе в качестве лидера свободного мира», - сказал он.

Однако, по словам лидера «Народного фронта», в мире действительно наблюдается тренд - «от британского референдума о выходе из ЕС, нидерландского референдума против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, и до победы Трампа на выборах»: «Это тренд движений против истеблишмента и (усталости от) конвенциональной политики. Мы входим в новый этап мировой политики. Есть этот этап надо выстоять и пройти».

Он подчеркнул, что популисты и демагоги будут пытаться склонить европейские правительства к позиции об отмене санкций против РФ: «Россия разыгрывает эту карту через финансирование радикальных сил в Европе и распространение дезинформации через СМИ вроде «”Russia Today “».

«Однако здесь на кону стоят базовые принципы и ценности. Если кто-то на Западе верит, что с Россией можно договориться за счет Украины, он делает серьезную ошибку. Как следствие, за эту ошибку Европа и США будут вынуждены заплатить высокую цену», - подчеркнул он.

«Мы стоим перед новым этапом, в котором, безусловно, могут произойти новые успехи популистов и демагогов. И если бы новая американская администрация отменила санкции, это был бы катастрофический сигнал для ЕС. Тем более важно, чтобы ваши ведущие политики прочно придерживались своих убеждений и взглядов», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк отметил, что Федеральный канцлер Меркель демонстрирует именно такой подход: «Она поздравила новоизбранного президента США, однако при этом четко подчеркнула собственные базовые принципы и ценности».