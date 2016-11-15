Яценюк в Германии рассказал, как надо бороться с российской агрессией

Об этом сообщает пресс-служба "НФ".

"Украинский народ очень предан тому, чтобы стать частью большой объединенной европейской семьи. И я ожидаю, что есть такая же преданность со стороны всех стран-членов ЕС сохранить союз и защитить его", - подчеркнул Арсений Яценюк, выступая в Фонде Конрада Аденауэра в понедельник, 14 ноября, в рамках визита в Берлин.

При этом Яценюк напомнил речь президента Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, когда тот сказал, что самая большая трагедия прошлого века – это развал Советского союза: "Все думали, что он шутит, что это смешная шутка, пустые слова. Он не шутил".

"В 2008 году он (президент Путин) вторгся в Грузию. В 2008-м он достиг успеха в Бухаресте, когда Украине было отказано в подписании плана действий относительно членства в НАТО. Впоследствии он незаконно аннексировал Крым, тогда послал свои войска в Донецк и Луганск. А еще перед тем он начал спонсировать радикальные силы в Европе, чтобы разрушить единство Европейского союза. Он начал делать все возможное, чтобы взорвать Трансатлантическое единство и единство внутри ЕС. Он не шутил. И не шутит", - сказал лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул, что Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию своей армии и напомнил, что в 2007-м РФ вышла из ДОВСЕ – Договора об обычных вооруженных силах в Европе: "Они начали подготовку к вторжению в Грузию, и в Украину".

В то же время Яценюк подчеркнул, что "российская машина пропаганды" работает даже в Европе и США: "У них свои марионетки в различных странах, которые популяризируют их повестку дня".

"Россия несет реальную угрозу для мирового порядка", - подчеркнул он.

Единственный ответ на такие угрозы, отметил политик - прочное единство: "Украина тратит 5% ВВП на военные расходы. Страны-члены НАТО на этой границе. Страны должны увеличивать военные расходы, мы должны найти ответ, как бороться с российской пропагандой".

"Поэтому нужно прочное единство, очень мощная повестка дня, увеличение военных расходов, санкции против России. И ключевая вещь – свободный мир должен оставаться на своих устоях. На основных ценностях и принципах свободного мира: демократия, свобода и независимость каждого государства", - подчеркнул Яценюк.