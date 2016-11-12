Глава НАБУ: сумма ущерба по производствам, которые мы расследуем, - более 70 миллиардов
15:49, 12 ноября 2016Политика
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Об этом Сытник заявил сегодня в ходе встречи с представителями Всеукраинской школы будущего парламентария.
В НАБУ назвали сумму ущерба по производствам, которые они расследуют / Фото УНИАН
Общая сумма причиненного государству ущерба, которая фигурируют во всех уголовных производствах, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро, составляет более 70 млрд грн.
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Как сообщает НАБУ в Twitter, об этом председатель Бюро Артем Сытник заявил сегодня в ходе встречи с представителями Всеукраинской школы будущего парламентария.
"Сумма убытков по производствах, которые расследуются детективами НАБУ, составляет около 71 миллиарда", - сказал Сытник.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября НАБУ начало проверки электронных деклараций чиновников, которые задекларировали крупные суммы наличных, на предмет коррупции.
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