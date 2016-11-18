Климкин о безвизе: сейчас в ЕС обсуждают механизм реагирования на миграционные риски

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Часа вопросов к правительству в Верховной Рады Украины.

По его словам, на сегодняшний день все три ключевые института ЕС признали, что Украина соответствует всем критериям безвизового режима.

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Климкин сообщил, что также продолжаются консультации между Европарламентом и странами-членами ЕС относительно того, как «будет выглядеть механизм реагирования на миграционные риски».

«Как только этот механизм будет одобрен, а есть признаки, что дискуссия по этому поводу продвигается, у нас будет путь вперед по безвизовому режиму», – сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, в четверг послы ЕС заявили, что безвизовый режим для Украины вступит в силу одновременно с вступлением в силу нового "механизма временной приостановки".