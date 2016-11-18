Под НБУ снова митингуют - за "доллар по 8 гривень, евро - по 11"
10:54, 18 ноября 2016Политика
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В Киеве снова проходит митинг под Национальным банком, в котором принимают участие в основном люди преклонного возраста и студенты.
Под НБУ вновь собрали митинг / Фото УП
Как и в предыдущие дни, к зданию НБУ они пришли организованными колоннами со стороны Майдана Незалежности и станции метро Крещатик со стороны Институтской, передает "Украинская правда".
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По состоянию на 10:20 собралось около 500 митингующих.
Они требуют увольнения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и "доллар по 8 гривень, евро по 11 гривень".
Улица Институтская перекрыта.
Напомним, 17 ноября утром под Национальным банком проходил митинг с требованием уволить главу учреждения Валерию Гонтареву.
Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.
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