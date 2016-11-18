Под НБУ снова митингуют - за "доллар по 8 гривень, евро - по 11"

Как и в предыдущие дни, к зданию НБУ они пришли организованными колоннами со стороны Майдана Незалежности и станции метро Крещатик со стороны Институтской, передает "Украинская правда".

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По состоянию на 10:20 собралось около 500 митингующих.

Они требуют увольнения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и "доллар по 8 гривень, евро по 11 гривень".

Улица Институтская перекрыта.

Напомним, 17 ноября утром под Национальным банком проходил митинг с требованием уволить главу учреждения Валерию Гонтареву.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.