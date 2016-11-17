Под НБУ снова митингуют, людей привели колоннами (фото)

Под НБУ находятся несколько сотен людей с флагами партии "За жизнь", передает "Украинская правда".

Преимущественно это люди преклонного возраста, пенсионеры. Перед этим их делили колоннами возле Майдана Независимости.

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Улица Крещатик открыта для транспорта, зато улица Институтская перекрыта заборами и полицией, которые металлоискателями проверяют сумки.

Соучредителями партии "За життя" является Евгений Мураев и Вадим Рабинович, который ее и возглавляет. Ранее оба были в фракции "Оппоблока".

По данным правоохранителей, 15 ноября в массовых акциях состоянию на 13:00, принимали участие более 6 тысяч человек. Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны вул. Институтской собирались "титушки".

Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.