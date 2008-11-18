Ехануров говорит, что проведет работу с Пинзеником
Министр будет просить денег
Министерство обороны Украины будет отстаивать предыдущий бюджетный запрос на 2009 год, несмотря на финансовый кризис.
Как передает корреспондент УНИАН, на этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на пресс-конференции.
Он пояснил, что в связи с пересмотром правительственного проекта государственного бюджета на 2009 год, Минобороны будет тяжело отстоять ранее запланированные бюджетные запросы.
По словам Ю.ЕХАНУРОВА, сейчас военное ведомство будет проводить в правительстве соответствующую работу, особенно с Министерством финансов, чтобы обеспечить необходимые на следующий год средства для потребностей Вооруженных Сил Украины.
«К сожалению, но в связи с финансовым кризисом, в следующем году мы ожидаем бюджет в размере меньше 2,5 млрд. долларов, что не даст возможности перейти на профессиональную армию и осуществить серьезные заказы в оборонно-промышленном комплексе. Это проблема, и мы будем ее решать», - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.
12 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство отзывает из парламента проект госбюджета на 2009 год.
В соответствии с этим проектом бюджета, на потребности Минобороны было запланировано выделить 17,4 млрд. грн. Вместе с тем, запрос военного ведомства, который поддержал СНБО, составляет 32,4 млрд. грн.