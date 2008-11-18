Украинцев просят остерегаться “самозванцев от профсоюзов”

Конфедерация свободных профсоюзов Украины призывает граждан Украины остерегаться “самозванцев от профсоюзов”.

Как указывается в переданном УНИАН заявлении председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила ВОЛЫНЦА, "в последнее время на центральных телеканалах Украины ведется широкая и чрезвычайно дорогая кампания пропаганды так называемого Забастовочного фонда Украины и инициированной им “Предупредительной акции профсоюзов”. В своей рекламе, стоимость которой достигает 40 и больше тысяч гривень за минуту, “Забастовочный фонд” представляет себя выступающим якобы в поддержку позиций Общего представительского органа всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений как стороны Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством".

Вместе с тем, отмечает М.ВОЛЫНЕЦ, единственным всеукраинским профсоюзным объединением, которое официально поддержало политические действия “Фонда”, является так называемый Национальный форум профсоюзов Украины, "давно превратившийся в пустую юридическую форму, поскольку из него официально вышли практически все организации, которые раньше были его членами".

В действительности же, заметил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, "организатором акции 18 ноября в Киеве, как и предыдущих мероприятий, состоявшихся перед этим в областных центрах Украины, выступает “Всеукраинская партия трудящихся”, руководитель которой Мирослав ЯКИБЧУК одновременно является крупным предпринимателем и работодателем строительной отрасли". По словам М.ВОЛЫНЦА, это грубо противоречит общепризнанным на мировом уровне базовым принципам построения профсоюзного движения как независимого от политических сил и работодателей.

Конфедерация свободных профсоюзов Украины считает, что истинной целью “Забастовочного фонда Украины” является реализация сценария “досрочных парламентских выборов”, который дает шанс руководителю ВПТ М.ЯКИБЧУКУ "получить средства на выполнение новых политических заказов, или и попасть в состав парламента Украины".

Таким образом, отмечается в заявлении М.ВОЛЫНЦА, представители “Фонда”, сознательно вводят в заблуждение трудящихся Украины, пытаясь использовать их обеспокоенность будущим своих предприятий и рабочих мест в условиях мирового экономического кризиса с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

«Досрочные выборы, которых хотят Партия регионов, “Всеукраинская партия трудящихся”, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и “Забастовочный фонд”, сейчас не могут дать украинскому народу ничего, кроме увеличения беспорядка в стране, уменьшения возможностей правительства ему противостоять и ухудшения социального положения людей", - отмечает М.ВОЛЫНЕЦ.

Конфедерация свободных профсоюзов Украины призывает граждан Украины остерегаться “самозванцев от профсоюзов”.

Заявление также подписал председатель Профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий ШИРОКОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Федерация профсоюзов Украины также заявляла, что запланированная на 18 ноября акция протеста не имеет отношения к профсоюзному движению.

По словам заместителя председателя ФПУ Григория ОСОВОГО, “мы не знаем, что это за Забастовочный фонд Украины, хотя ролики крутятся ежедневно почти на всех телеканалах. К нам никто не приходил, никто не обращался. Никакие профсоюзы и профобъединения, работающие в системе общего представительского органа, тоже не вырабатывали общей соответствующей позиции о проведении 18 ноября такой акции протеста. Следовательно, это, очевидно, чей-то заказ, хорошо профинансированный... Мы видим, что это не является профсоюзной акцией”.