Ющенко, Тимошенко и Медведько соревнуются за «Будяк року»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО были выдвинуты общественностью на соискание правозащитной антипремии "Будяк року-2008".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ).

По сообщению УХСПЧ, В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и А.МЕДВЕДЬКО "соревнуются" в номинации “За незаконные действия против судебной власти и неуважение к институту правосудия”. В.ЮЩЕНКО также претендует на получение премии "Будяк року" в номинации "За безразличие к нарушению прав человека".

Кроме того, как информируют правозащитники, общественность выдвинула на соискание антипремии в области прав человека министра юстиции Николая ОНИЩУКА в номинации “Наиболее информационно закрытый орган власти”; городского председателя Кировограда Владимира ПУЗАКОВА в номинациях "Наиболее информационно закрытый орган власти" и "За бездеятельность в случае нарушения прав человека"; Министерство здравоохранения Украины как «Наиболее информационно закрытый орган власти» и общественную организацию "Антикоррупционный комитет" в номинациях "За незаконное насилие против граждан", "За бездеятельность в случае нарушения прав человека", "За профанацию деятельности и дискредитацию принципов демократии".

Подача кандидатур на антипремию продолжается до 20 ноября. Победители будут определены 10 декабря – в Международный день прав человека.

Напомним, что в 2007 году лауреатами правозащитной антипремии стали Генеральная прокуратура Украины; народный депутат Украины, член Партии регионов, бывший председатель Департамента ресурсного обеспечения МВД Украины Василий ГРИЦАК; председатель Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Василий КОЩИНЕЦ, первый заместитель председателя Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний Николай ИЛЬТЯЙ и председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация общественных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека” учредила ежегодную антипремию “Будяк року” в 2006 году для привлечения внимания общественности к самым серьезным нарушениям прав человека, которые произошли в Украине на протяжении года. Каждый человек может номинировать на эту премию кого-либо с обоснованием нарушений им/ею прав человека и основных свобод. Заявки подаются в номинациях: за незаконное насилие в отношении граждан; за действия по подавлению свободы высказываний; наиболее информационно закрытый орган власти; за грубое нарушение права на свободу мирных собраний; за самое грубое вмешательство в право на частную жизнь; за самую опасную законодательную инициативу в области прав человека; за бездеятельность в случае нарушения прав человека и тому подобное. Избрание лауреатов проводится конкурсной комиссией, в которую входят известные правозащитники и члены правления «Украинского Хельсинского союза по правам человека».