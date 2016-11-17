В Раде предлагают запретить чиновникам и нардепам посещать оккупированные территории

Народные депутаты из УКРОПа Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Андрей Денисенко зарегистрировали в Верховной Раде проект закона № 5415 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета лицам, уполномоченным на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, находиться на оккупированной территории».

Принятие документа должно ограничить влияние страны-агрессора на государственных деятелей и защитить их от противоправных посягательств оккупантов, заявил во время брифинга в парламенте Виталий Куприй. «В частности, речь идет о народных депутатах и депутатах местных советов, сотрудниках Кабинета Министров, представителях правоохранительных органов, судьях, военных, которые не находятся при исполнении обязанностей», – заявил политик.

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По словам нардепа, в условиях гибридной войны служащим, которые занимают ответственные должности, пребывание на оккупированной территории угрожает похищением, применением пыток или заключением в тюрьму по сфабрикованным уголовным делам. Такие случаи оборачиваются не только личной трагедией для семей заложников, но и значительными финансовыми и дипломатическими потерями для страны, отметил Виталий Куприй.

С другой стороны, спецслужбы Российской Федерации на подконтрольных оккупантам территориях получают возможность для вербовки украинских чиновников и давления на них. «Некоторые государственные служащие, приступая к выполнению своих обязанностей, получают доступ к государственной тайне различного уровня. При въезде таких чиновников в зону оккупации Украина рискует потерять эти тайны», – добавил член политсовета УКРОПа, народный депутат Валентин Дидыч.

В случае принятия законопроекта нарушителям запрета на въезд на оккупированные территории будет грозить ответственность в виде штрафа, а при повторном пересечении границы – лишение свободы и права занимать определенные должности. Кроме того, чиновникам будет запрещено ездить на отдых в Крым и тратить там деньги, пополняя тем самым бюджет государства-агрессора. Также документ предлагает законодательно закрепить статус оккупированных территорий и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Отвечая на вопрос о том, что предложенная инициатива не позволит государственным служащим, имеющим родственников на оккупированных территориях, посещать их, Виталий Куприй отметил, что это станет еще одним стимулом для патриотически настроенных жителей неподконтрольных Киеву районов оставлять эти территории. Украина же должна создать надлежащие условия для тех семей, которые готовы переселиться, и поддержать их материально.