Яценюк сел возле двери за колоннами

Бывший председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК принимает участие в заседании парламента как рядовой народный депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, рабочее место А.ЯЦЕНЮКА рядом с народным депутатом из фракции Партии регионов Ефимом ЗВЯГИЛЬСКИМ и народным депутатом из фракции БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ. Их места находятся отдельно в сессионном зале, возле одной из входных дверей за колоннами.