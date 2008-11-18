Яценюк сел возле двери за колоннами

10:52, 18 ноября 2008
Политика
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Экс- спикер - в статусе рядового депутата

Бывший председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК принимает участие в заседании парламента как рядовой народный депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, рабочее место А.ЯЦЕНЮКА рядом с народным депутатом из фракции Партии регионов Ефимом ЗВЯГИЛЬСКИМ и народным депутатом из фракции БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ. Их места находятся отдельно в сессионном зале, возле одной из входных дверей за колоннами.

 

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