Яценюк сел возле двери за колоннами
10:52, 18 ноября 2008Политика
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Экс- спикер - в статусе рядового депутата
Бывший председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК принимает участие в заседании парламента как рядовой народный депутат.
Как передает корреспондент УНИАН, рабочее место А.ЯЦЕНЮКА рядом с народным депутатом из фракции Партии регионов Ефимом ЗВЯГИЛЬСКИМ и народным депутатом из фракции БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ. Их места находятся отдельно в сессионном зале, возле одной из входных дверей за колоннами.
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