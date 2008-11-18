У Литвина настаивают на первоочередном избрании Литвина?

Фракция Блока Литвина настаивает на первоочередном избрании председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента народный депутат, член этой фракции Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, необходимо «войти в законное правовое русло всем ветвям власти».

Как подчеркнул С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, «мы уже перешли рубеж, который называется «угроза национальной безопасности».

Он добавил, что на сегодня «разбалансированы все ветви власти, практически парализован парламентаризм», наблюдается непрофессиональная работа правительства, а судебная ветвь власти «в растерянности, точнее в системном кризисе».

«Ложь и фальсификация стали основой национальной политики, а коррупция - средством управления», - подчеркнул С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.