Художник: Тимошенко не любит, когда ей рисуют большие уши

Василию Вознюку, художнику-карикатуристу, который работает на политических ток-шоу с Савиком Шустером, сложнее всего рисовать шаржи на женщин-политиков: «они чрезвычайно остро на шаржи реагируют!»

В интервью Сегодняхудожник признался, что к примеру, боится рисовать Анну Герман, «она очень красивая и ровно столько же требовательна и критична, поэтому всегда с замиранием жду ее реакции. Когда она улыбается, то мне сразу легчает».

Многие политики «не терпят мои шаржи и рвут сразу после программы, - рассказал Вознюк. - Извините, фамилий называть не буду. Могу сказать, что не в восторге Ющенко, а Тимошенко не нравится, когда ей рисуют большие уши. Хотя мои рисунки по сравнению с деятельностью многих политиков вообще безобидное мяуканье кошки в подворотне».

Неприятнейший случай произошел с Натальей Витренко. «Дело в том, что я рисую политиков по ходу того, что они говорят в эфире. Однажды, когда Наталья Михайловна рьяно говорила о продажных чиновниках и вовсю пыталась защитить от них страну, я на своем рисунке попытался изобразить, как она с ними борется. Перед тем как вручать шаржи политикам, Савик Шустер подходит ко мне за комментариями. В тот злополучный для меня день он был настолько задерган редакторами, что не успел этого сделать, - поделился воспоминаниями художник. - В результате, когда на рисунок направили телекамеры, он впервые увидел его и после непродолжительной паузы объявил: «А вот здесь Наталья Витренко… продает Украину за рубль двадцать». Идет прямой эфир, Наталья Михайловна начинает кричать не своим голосом, обзывая «убогого художника». Я хотел пойти перед нею извиниться, но когда услышал ряд «лестных» эпитетов в свой адрес, то передумал».