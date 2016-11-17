Венецианская комиссия приняла на экспертизу законопроект о Конституционном суде Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что после предварительного ознакомления с текстом законопроекта эксперты Венецианской комиссии провели рабочую встречу с представителями рабочей группы, которая разрабатывала законопроект «О Конституционном суде Украины», и секретариатом Совета по вопросам судебной реформы.

Заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов подчеркнул, что «профессиональный, эффективный и политически независимый Конститутивный суд – это та цель, которую ставили себе члены рабочей группы, украинские ученые-конституционалисты, разрабатывая этот законопроект». «И сейчас мы ожидаем заключение Венецианской комиссии в отношении него, с учетом украинских реалий и того международного опыта, который имеют наши европейские партнеры», - сказал он.

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В частности, законопроект «О Конституционном суде Украины», предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного суда. На уровне профильного закона предлагается внедрить реализацию дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан – института конституционной жалобы, который заключается в том, что лицо может обратиться в КСУ с конституционным жалобой, если сочтет, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон не соответствует Конституции Украины.