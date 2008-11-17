Томенко: Ющенко договаривается с Януковичем, - и «это символично»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что именно инициаторы отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности главы ВР должны взять на себя ответственность за избрание нового спикера.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в СМИ появилась информация, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже проводит соответствующие консультации с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ без участия представителей других политических сил. “Это символично, поскольку именно инициаторы увольнения и должны взять на себя ответственность за формирование парламентского большинства и избрание руководителя парламента”, - сказал он.

Единственная проблема, по мнению Н.ТОМЕНКО, заключается в том, что несмотря на все “мажорные и оптимистичные заявления”, избрание нового спикера является намного более сложным вопросом, чем его отстранение.

“Принципиально важно, чтобы инициаторы отстранения А.ЯЦЕНЮКА уже во вторник предложили новую кандидатуру”, - добавил он.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что это необходимо с учетом того, что главным заданием, которое нужно решать сегодня в Украине, является преодоление последствий экономического финансового кризиса.

Он также добавил, что именно после избрания нового руководителя парламента Верховная Рада должна приступить к принятию антикризисных законопроектов.