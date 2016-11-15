ВР не удалось внести изменения в "закон Савченко"

Как передает корреспондент УНИАН, за первый законопроект авторства внефракционного народного депутата Борислава Березы и депутата от фракции ВО "Батькивщина" Игоря Луценко проголосовали 155 народных депутатов из 262, зарегистрированных в сессионном зале. За законопроект депутата от группы «Партия «Возрождение» Антона Яценко - 143 из 262 народных депутатов.

В частности, законопроектом Березы-Луценко предлагалось, чтобы установленные в части пятой статьи 72 Кодекса правила соотношения видов наказаний не распространялись на лиц, осужденных или которые подозреваются в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

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В части 5 статьи 72 Кодекса говорится, в частности, о том, что зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы в пределах того же уголовного производства, в рамках которого к лицу было применено предварительное заключение, производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, отклонение этих законопроектов означает, что открыт путь для правительственного законопроекта, направленного на решение этого же вопроса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

Кабмин 5 октября одобрил изменения в «закон Савченко», которыми предлагается сохранение формулы засчитывания пребывания в СИЗО - "один день за два дня" только для тех лиц, которые совершили легкие или средней тяжести преступления. 10 октября правительственный законопроект о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения (№5259) был зарегистрирован в парламенте.

По состоянию на начало осени, по «закону Савченко» в Украине было освобождено 8,5 тыс. преступников, из которых более 900 совершили повторные преступления.