В Кремле заявили, что во время телефонного разговора Путин и Трамп не говорили об Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, обсуждалась ли в ходе этого телефонного разговора ситуация на востоке Украины и признание аннексии Крыма.

«Нет, не обсуждался», - сказал Песков.

«В настоящее время не может быть предметного обсуждения, потому что он (Трамп) не вступил в должность», - отметил он.

Песков подчеркнул, что разговор был «весьма конструктивным, мы информацию дали, в целом тон разговора корреспондировался с тоном заявлений, которые делались еще в ходе избирательной кампании на предмет двухсторонних российско-американских отношений».

По его словам, указанные темы не затрагивались, поскольку действующим президентом США является Барак Обама и с его администрацией продолжается работа до момента инаугурации.

Песков добавил, что затрагивался вопрос о встрече Путина и Трампа, но договоренности о том, что она может состояться до инаугурации, не было.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября поздно вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого, по информации пресс-службы Кремля, договорились о нормализации и выведении двухсторонних отношений «в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов». В ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. Была подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента.

Также было укузано, что в следующем году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США, что «само по себе должно стимулировать возвращение к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству, которое отвечало бы интересам двух стран, стабильности и безопасности во всем мире».

Путин и Трамп разделили мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один – международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии.

Собеседники условились продолжить контакты по телефону и в перспективе предусмотреть личную встречу, подготовкой которой займутся представители обеих сторон, говорится в собщении пресс-службы Кремля.