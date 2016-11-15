ВР рассмотрит обращение к ЕС насчет строительства газопроводов в обход Украины (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотреть проект постановления №5346 от 03.11.2016 о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Савченко («Блок Петра Порошенко») в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий (6 октября 2016 года указом президента №435 Савченко Алексей Юрьевич назначен председателем Николаевской областной государственной администрации – УНИАН).

Сегодня в парламенте будет рассмотрен также ряд вопросов финансов и банковской деятельности, а также вопросы правоохранительной деятельности. В частности, это законопроект об оперативно-розыскной деятельности и о дисциплинарном уставе Национальной полиции

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Также будут рассмотрены два законопроекта, которые касаются правил зачисления срока предварительного заключения.

Среди законопроектов, которые планируется включить в повестку дня, есть вопрос предотвращения и противодействия домашнему насилию, а также вопрос возмещение физическим лицам вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.