ВР рассмотрит обращение к ЕС насчет строительства газопроводов в обход Украины (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины будет рассматривать проект постановления об обращении к парламентам и органам исполнительной власти государств-членов Европейского Союза по поводу усиления сотрудничества в области энергетической безопасности и потенциальных рисков реализации проектов строительства транзитных газопроводов в обход Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотреть проект постановления №5346 от 03.11.2016 о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Савченко («Блок Петра Порошенко») в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий (6 октября 2016 года указом президента №435 Савченко Алексей Юрьевич назначен председателем Николаевской областной государственной администрации – УНИАН).
Сегодня в парламенте будет рассмотрен также ряд вопросов финансов и банковской деятельности, а также вопросы правоохранительной деятельности. В частности, это законопроект об оперативно-розыскной деятельности и о дисциплинарном уставе Национальной полиции
Читайте такжеВР завтра может рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию
Также будут рассмотрены два законопроекта, которые касаются правил зачисления срока предварительного заключения.
Среди законопроектов, которые планируется включить в повестку дня, есть вопрос предотвращения и противодействия домашнему насилию, а также вопрос возмещение физическим лицам вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.