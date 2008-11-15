Тимошенко много чего выиграет на отставке Яценюка?

Лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады может быть удачно использованная премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в борьбе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТЯГНИБОК сказал сегодня эфире телеканала "ВДТ-6" Винницкого областного государственного телевидения.

"Сегодня в политике противостояние между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО является самим острым и ожесточенным. И БЮТ очень грамотно сыграл на амбициях А.ЯЦЕНЮКА. Для ТИМОШЕНКО его отставка сейчас очень выгодна в борьбе из В.ЮЩЕНКО, ведь А.ЯЦЕНЮК может создать другую политическую силу или блок, который будет жестко критиковать Президента", - считает О.ТЯГНИБОК.

По мнению О.ТЯГНИБОКА, отставка А.ЯЦЕНЮКА свидетельствует о том, что, потеряв последних своих сторонников, В.ЮЩЕНКО делает ошибку, планируя на выборах Президента в 2010 году опираться на поддержку только Партии регионов.

"Президент очень так странно продолжает терять тех людей, которые были вокруг него. Рассчитывая иметь какие-то перспективы в 2010 году, я считаю ошибочным, когда он делает ставку только на Партию регионов", - сказал он.