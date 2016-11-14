Две страны сорвали экстренную встречу ЕС по Трампу - Financial Times

Дипломаты стран блока хотели организовать встречу, чтобы "послать сигнал о том, что ожидает ЕС" от Трампа, передает Эспрессо со ссылкой на Financial Times.

Однако представители Британии и Франции сорвали проведение этого заседания. По мнению СМИ, это означает отсутствие единой позиции по данному вопросу среди членов блока.

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Подобный "раскол" демонстрирует сложности в координации реакции блока на победу Трампа, который в том числе поставил под сомнение обязательства США перед НАТО. Германия, например, хотела продемонстрировать, что ЕС умеет быстро отвечать на вопросы в области внешней политики.

Евросоюз готовится провести встречу на фоне того, как Трамп делает свои первые важные назначения.