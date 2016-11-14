"Шанс есть": Климкин рассказал, когда Украина может получить безвизовый режим
Украина может получить решение о либерализации визового режима с ЕС до 24 ноября этого года.
Об этом в эфире ТСН на канале "1+1" заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Он отметил, что на данный момент вопрос заключается в том, когда страны Европарламента смогут достичь компромисса.
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"Если они смогут это сделать на следующей неделе, то у нас, конечно, такой шанс есть", - сказал Климкин.
Климкин добавил, что на прошлой неделе в Европарламенте проходили дискуссии, которые касались процедуры прекращения действия соглашения о безвизовом режиме с третьими странами, но договоренности не были достигнуты.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.
26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.
По убеждению президента Украины Петра Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.