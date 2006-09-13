Наша Украина обвиняет Регионы в затягивании переговоров

“Наша Украина” утверждает, что Партия регионов уже третий день оттягивает переговоры по созданию Коалиции национального единства.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, эксперты от “Нашей Украины”, которые работали над текстом соглашения о создании Коалиции, констатируют завершение работы со своей стороны.

“Все необходимые правки были переданы представителям КПУ, СПУ и Партии регионов еще в понедельник в девять утра”, - сообщил руководитель аналитического департамента “Нашей Украины” Анатолий ЛУЦЕНКО.

По его словам, “именно этот вариант – конечный продукт сборной экспертной группы всех политических сил, которые принимали участие в переговорах, и его должны были вынести на рассмотрение главной переговорной группы”.

Но, как отметил А.ЛУЦЕНКО, “возникает вопрос: почему уже третий день Партия регионов не смогла найти время на проведение переговоров?”.