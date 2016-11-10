Дмитрий Гордон сложил депутатские полномочия, назвав Киевсовет "балаганом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании сессии Киевсовета во время эмоционального обсуждения одного из проектов повестки дня.

«Я хочу сделать официальное заявление. Я третий год депутат Киевсовета и постоянно вижу в этом зале неконструктивное, разрушительное поведение некоторых депутатов и фракций. Не интересы киевлян для них важны, а собственные интересы. Они пришли сюда за одним - любой ценой набить себе карманы. Искусственные скандалы, проплаченные активисты и митинги, подковерные интриги и ложь, цинизм - их инструменты. Я самодостаточный творческий человек и участвовать в этом балагане нет никакого желания», - отметил он.

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Гордон добавил, что благодарен мэру столицы Виталию Кличко за то, что он сделал и еще сделает для Киева и, в частности, для Подола. «И считаю его лучшим мэром столицы», - заявил он.

«Я слагаю с себя депутатские полномочия, о чем официально информирую избирателей и коллег», - так завершил Гордон свое заявление, после чего покинул сессионный зал.

Дмитрий Гордон - украинский писатель, журналист, телеведущий, певец и политик; депутат Киевсовета с 2014 года.