Focus: сомнительный курс Трампа в отношении НАТО может иметь парадоксальные последствия для Европы

В статье Томаса Йегера под названием "Cомнительный курс Трампа в отношении НАТО может иметь парадоксальные последствия для Европы", опубликованной на сайте издания Focus, пишется о том, что в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Опасения Прибалтики и Польши из-за российской агрессии смогло смягчить лишь однозначное заявление президента США. Барак Обама приехал в Эстонию и в сентябре 2014 года в Таллинне заверил, что США будут защищать территориальную целостность каждого отдельно взятого союзника по НАТО. С тех пор правительство России знает, что нападение на одну из стран Балтии повлечет за собой военную реакцию США.

Дональд Трамп и НАТО

Кроме того, страны НАТО перебросили в восточноевропейские государства тяжелую технику и войска на ротационной основе, подразделения возглавляют США, Канада, Великобритания и Германия. Они обеспечивают дополнительную безопасность стран Балтии, как более дееспособные страны НАТО. Однако, они также постоянно нуждаются в военной поддержке американских сил.

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Теперь Дональд Трамп хочет лишить их этой поддержки? В интервью "Нью-Йорк Таймс", кандидат в президенты от республиканцев заявил, что в случае конфликта солидарность Соединенных Штатов может зависеть от солидарности государств-членов НАТО в выделении средств на военные расходы. На вопрос о том, могут ли страны Балтии рассчитывать на Соединенные Штаты, он ответил: если они выполнят свои обязательства, то да. Следующий вопрос: А что, если нет? Ответ на этот вопрос остался неясным. Трамп не хотел говорить нет, но подчеркнул, что многие страны НАТО выделяют мало средств на коллективную оборону.

Вот отрывок самого интервью:

Сейнджер: Я имею в виду, могут ли члены НАТО, в том числе новые члены в странах Балтии, рассчитывать на то, что Соединенные Штаты окажут им военную помощь, в случае нападения России? И рассчитывать на то, что мы выполним наши обязательства –

Трамп: Они выполнили свои обязательства перед нами? Если выполнят свои обязательства перед нами, ответ – да.

Хаберман: А если нет?

Трамп: Ну, я не говорю о том, если не выполнят. Я говорю, что прямо сейчас есть много стран, которые не выполнили свои обязательства перед нами.

Что бы ни имел в виду Дональд Трамп (а он уже неоднократно высказывался о НАТО), безоговорочное заверение в готовности защитить партнеров по НАТО звучит по-другому. Он далеко отошел от принципов Республиканской партии и поставил на первое место вопрос о том, кто за что платит? Вредят ли эти заявления США и НАТО? Как это ни парадоксально, вероятно, нет. Расходы увеличиваются, страны снова осознают зависимость от США.

Распределение бремени между США и Европой

Вопрос о бремени стар как сам альянс. Была достигнута договоренность о том, что каждая страна должна выделять 2% от ВНП на военные расходы. Расходы Соединенных Штатов значительно превышают этот показатель. Европейские члены НАТО сейчас едва выделяют 1,5%. Необходимо около $100 млрд в год для достижения целевого показателя в 2%. В этом вопросе страны Балтии опережают всех.

Эстония уже достигла этого уровня и выделяет два процента. Латвия увеличила военный бюджет на 60% только и к 2018 году хочет превысить отметку в 2%. Литва увеличила бюджет на 35%. Эти три государства, в большей степени граничащие с Россией и Беларусью, испытывают особую потребность в безопасности. Польша также увеличила военный бюджет на девять процентов. Но это не реакция на высказывания Трампа, а результат договоренностей НАТО в Уэльсе. На самом деле, эти повышения не обещают дополнительных возможностей для этих маленьких государств.

Крупные страны НАТО постепенно повышают свои бюджеты до этого уровня. Но некоторые испытывают слишком большие трудности из-за суверенного долга и экономического кризиса, чтобы справиться с этим за короткий срок.

Трамп и Россия

"Близость" Трампа к России – главная тема для обсуждения в США. Согласно оценкам, если НАТО становится слабее, это только на пользу России. Трамп заявил, что ему легче найти общий язык с Путиным, чем Обаме, и что жители Крыма хотели быть в России. И это лишь немногое из того, что вызвало отчаяние и неодобрение экспертов по внешней политике Республиканской партии. Некоторые республиканцы пытаются смягчить эти высказывания и подчеркивают, что главная цель состоит в том, чтобы побудить все страны НАТО предпринимать больше усилий и таким образом укрепить альянс. То есть, укрепление через сомнения.

Республиканец Макс Бут будет голосовать за Клинтон

Макс Бут, неоконсервативный республиканец, который публично пообещал свой голос Хиллари Клинтон, видит ситуацию по-другому. Трамп – самый пророссийский президент из всех ранее баллотировавшихся кандидатов. Его советник по внешней политике был тесно связан с Россией, также и в финансовом отношении. (Трамп это отрицает). Бут съязвил, что лозунгом кампании Трампа на самом деле должна быть фраза "Сделать Россию снова великой".

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До сих пор республиканцы были партией беспрекословно соблюдающей обязательства перед НАТО, сосредоточенной как на международной, так и военной силе. Неясно, изменится ли это, потому что пока никто не может определить идею внешнеполитических высказываний Дональда Трампа. Тем не менее, европейские страны НАТО должны быть настороже и реагировать соответственно. Поскольку политика одобрения российского давления отразится не только на странах Балтии, но и на ЕС в целом.

Слабость ЕС

Если под сомнение поставлена американская военная защита ​​, становится ясно, что ЕС не сможет обеспечить безопасность своих государств-членов. Поэтому у таких высказываний Трампа могут быть последствия. Они еще больше ориентируют (не только) государства Восточной Европы на Соединенные Штаты, как гарант безопасности, и тем самым усиливают американское влияние в Европе. И они еще раз показывают, что основные европейские страны не в состоянии обеспечить безопасность на границах ЕС.

Уже сейчас очевидно, что США больше не преследуют никаких интересов на южных границах ЕС. Если в будущем то же самое произойдет на востоке союза, то последствия для европейских стран и самого ЕС трудно будет предвидеть.