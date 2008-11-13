Генсек НАТО предлагает давать украинским депутатам медали по боксу

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР считает вчерашнюю драку в Верховной Раде Украины свидетельством “демократии в действии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Таллинне после завершения консультаций Украина-НАТО.

Я.СХЕФФЕР, отвечая на вопрос журналистов, как сложная внутриполитическая ситуация в Украине повлияет на перспективы получения государством Плана действий для членства в НАТО, отметил: «Я хочу посмотреть на эту ситуацию с позитивной точки зрения, ведь как бы ни рассматривался этот вопрос – речь идет о демократии в действии. В Украине есть демократия в действии», - сказал Я.СХЕФФЕР.

В то же время генсек НАТО заметил, что за то, что вчера происходило в Верховной Раде Украины, «лучшее раздавать медали по боксу».

При этом Я.СХЕФФЕР отметил, что политическая стабильность в государстве является важным фактором. Но относительно в ситуации в Украине, он заметил, что такая «действенная демократия» (речь идет о поведении народных депутатов в Верховной Раде – УНИАН) не может мешать постепенному движению Украины в направлении получения Плана действий для членства в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР отстранила спикера парламента Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний.

После этого депутаты от БЮТ заблокировали трибуну ВР. Также депутаты от фракций Партии регионов и БЮТ проникли в помещение, где расположена электронная система для голосования “Рада”, и учинили там драку. При этом они выбили двери и разбили стекло ограждения.

Представители БЮТ пытались помешать проведению голосования за отставку А.ЯЦЕНЮКА с помощью системы “Рада”.

Однако впоследствии ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.