Криль увидел позитив в увольнении Яценюка

Народные депутаты фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые входят в партию “Единый Центр”, уверены, что смена руководства Верховной Рады может стать толчком для выхода из парламентского кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом сказал народный депутат, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ, комментируя последние события в парламенте.

«Все соглашались, что парламент зашел в тупик. Все инициативы политиков по возобновлению работы Верховной Рады провалились. Ситуация требовала решительных шагов. Мы уверены, что смена руководства, которое не смогло наладить работу Верховной Рады, может стать толчком для выхода из парламентского кризиса», – подчеркнул И.КРИЛЬ.

Он отметил, что “Единый Центр” никогда не боялся вызывать огонь на себя и отвечать за свои действия. «И когда требовали от БЮТ выполнять коалиционное соглашение, и когда критиковали правительство за непрофессиональные действия, и теперь, когда поддержали отставку председателя парламента, – заметил И.КРИЛЬ, – для нас принадлежность к демократическому лагерю – это не покрывание «своих», а соблюдение принципов».

Лидер “Единого Центра” предостерег, что политическое противостояние в формате «власть-оппозиция» в условиях кризиса недопустимо. «Времена, когда законопроекты зарубали по политическому признаку, должны отойти в прошлое. Этот парламент должен, в конце концов, заработать или досрочно уйти на пенсию», - подытожил он.