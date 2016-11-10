Новый глава Одесской ОГА будет определен через публичный конкурс - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман журналистам в Херсоне.

«Было заявление Михеила Саакашвили о том, что он подает в отставку. Это заявление не требует отчета, и я фактически сам хорошо понимаю состояние дел в Одесской области», - напомнил он.

«Правительство вчера выполнило свою формальную функцию, как это мы делаем всегда, - мы согласовали это заявление, и дальше вчера вышел указ президента об увольнении Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской облгосадминистрации», - добавил Гройсман.

«Кандидатуры теперь должны определяться через публичный конкурс, фактически, потенциально сегодня каждый человек, когда президент объявит конкурс, потому что это номенклатура именно президента, сможет подать свою кандидатуру на должность председателя областной государственной администрации Одесской области», - отметил премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, занимаемой им с мая 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.

8 ноября президент заявил, что после поражения партии Саакашвили на выборах в Грузии тот решил заняться политикой в Украине.

Саакашвили объяснил, что хотел уволиться еще полгода назад, а поэтому выборы в Грузии не имеют к этому никакого отношения. Реагируя на слова президента, председатель ОГА сказал, что «президенту Порошенко прекрасно известно, что я не принимал непосредственного участия в грузинских выборах, и не мог бы этого сделать даже при желании, поскольку я - гражданин Украины». Он отметил, что является украинским политиком.

9 ноября Кабинет министров поддержал отставку председателя Одесской облгосадминистрации Саакашвили, после чего президент подписал указ о его увольнении.