Минюст предлагает НАПК внести изменения в порядок проверки деклараций, чтобы не нарушать закон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что в данном решении прописаны временные рамки, которых может быть недостаточно для проверки государственными органами более 100 тысяч деклараций.

В ведомстве напомнили, что в понедельник, 7 ноября, поздно вечером Минюст получил для регистрации текст порядка проверки факта подачи деклараций государственными органами и соответствующее решение НАПК о его утверждении.

В пресс-службе заверили, что Минюст не имеет никаких претензий к тексту самого порядка.

«Однако, решение, которым НАПК утвердило вышеупомянутый документ, содержащий специальную норму, согласно которой срок проверки факта подачи электронных деклараций за 2015 год государственными органами начался с момента окончания срока подачи декларации, то есть с 31 октября», - отмечается в сообщении.

Таким образом, отметили в министерстве, на государственную регистрацию был представлен документ, предусматривающий проведение проверки в срок, отсчет которого начался еще до подачи документа на регистрацию в Минюст.

Соответственно, уже к следующей пятнице все органы государственной власти должны проверить факт подачи более 100 тысяч деклараций.

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По мнению Минюста, указание срока, который на момент подачи электронных деклараций уже начал всплывать, является нарушением закона и ущемлением прав государственных органов власти.

«Чтобы избежать такой ситуации, Министерство юстиции предлагает изменить специальную норму в соответствующем решении НАПК и определить, что отсчет срока проверки факта подачи деклараций должно начаться с момента вступления в силу данного решения», - отметили в пресс-службе.

В таком случае государственные органы получат достаточный срок для проведения проверки, а формулировка будет юридически чистым и таким, что соответствует законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

9 ноября руководство НАПК заявило, что начнет проверку электронных деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки.

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 105 тыс. 833 е-деклараций.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.