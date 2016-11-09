В НАПК рассказали, когда начнут проверять декларации чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий во время презентации проекта "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

По его словам, законодательство вводит новый “институт разобличителей”. Ими могут быть средства массовой информации, юридические и физические лица, которые будут сообщать НАПК о несоответствии образа жизни декларанта, состояниям, указанным в его декларации, а НАПК будет проверять такие заявления.

Следовательно, если несоответствие будет выявлено, то декларанту грозит административная или уголовная ответственность, в зависимости от величины несоответствия стоимости имущества, указанного в декларации, и того, которое имеет декларант самом деле.

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В частности, когда речь идет о несоответствии, меньшим за 345 тыс. грн, то декларант может быть привлечен к административной ответственности — выплате штрафа в размере до 50 тыс. грн, если же несоответствие - более 345 тыс., то тогда НАПК направляет материалы проверки в НАБУ, которое уже будет открывать уголовные производства и передавать их в суды.

“Например, если субъект декларирования не задекларировал пароход или самолет. Мы проверим, принадлежит ли он ему, в соответствии с соответствующими реестрами, и вчинятимемо соответствующие действия. То есть, притягуватимемо к административной ответственности или передадим материалы к НАБУ. Если разница меньше за 345 тыс. грн, то штраф может составлять от 1,7 тыс. грн (это его уточнения, а не наше) за несвоевременное представление декларации и до 50 тыс. - за неполноту декларации”, - сказал Радецкий.

В то же время он отметил, что пока соответствующий порядок рассмотрения заявлений обличителей не утвержден на заседании НАЗК и не одобрен Министерством юстиции, агентство не может осуществлять такие проверки. При этом Радецкий не смог спрогнозировать, когда эти процедуры будут завершены.

Как сообщалось, на сегодня в НАПК подано 105 тыс. 833 электронных деклараций.

НАПК определило процедуру проверки факта представления деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ожидает ее утверждения Министерством юстиции.