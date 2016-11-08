НАПК определило порядок проверки деклараций

НАПК определило процедуру проверки факта представления деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и ожидает ее утверждения Министерством юстиции.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Отмечается, что это решение обеспечит унифицированную процедуру проверки факта представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности говорится, что ежегодные декларации будут проверяться в течение 10 рабочих дней с предельной даты их представления, а декларации чиновников, которые прекращают работу в госорганах, проверяются в течение пяти рабочих дней со дня такого прекращения.

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Также сказано, если декларанта уволили по инициативе руководителя органа, то проверка происходит в течение пяти рабочих дней после окончания срока в двадцать рабочих дней со дня, когда субъект декларирования узнал или должен был узнать о таком прекращении. При этом декларации чиновников, которые прекратили работу в госорганах, проверяются в течение 10 рабочих дней с предельной даты представления таких деклараций следующего за отчетным года, в котором была прекращена такая деятельность.

"В случае установления факта непредставления или несвоевременного представления деклараций ответственное подразделение (лицо) органа, в котором работают (работали) субъекты декларирования, сообщает об этом Национальное агентство в течение трех рабочих дней со дня обнаружения такого факта. Уведомление направляется на адрес электронной почты, указанный на официальном веб-сайте Национального агентства, и средствами почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении)", – сказано в сообщении.

Кроме того, НАПК также утвердил формы уведомлений о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций.

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Кроме того, отмечается, что также было согласовано, что порядок проверки факта представления субъектами декларирования деклараций не потребует дополнительного финансирования, кадрового и иного ресурсного обеспечения.

"На сегодня решение находится на повторной государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что НАПК приняло решение от 3 ноября 2016 года № 108 “Об учете замечаний Министерства юстиции Украины до решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 6 сентября 2016 года № 19 “Об утверждении порядка проверки факта представления субъектами декларирования деклараций в соответствии с законом Украины “О предотвращении коррупции” и сообщение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций”.

Ранее в Министерство юстиции Украины заявляли, что не получили от НАПК порядке проведения контроля и полной проверки декларации.

«В соответствии распространенная рядом Интернет-изданий информация о затягивании со стороны Минюста в регистрации такого порядка не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

В Минюсте заявляют, что ведомство не привлекали ни на стадии разработки, ни на стадии обсуждения к работе над одним из вариантов соответствующего порядка.