Яценюк не пойдет на совещание к Ющенко: хочет вещи перенести

Арсений ЯЦЕНЮК, который сегодня был освобожден от должности председателя Верховной Рады, не собирается сегодня принимать участие в совещании у Президента относительно антикризисных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам после голосования о его отставке.

«У меня есть немного работы. Хочу вещи перенести», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он заверил, что в парламенте у него уже есть рабочий кабинет, куда он переедет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет общенациональное антикризисное совещание. На совещание приглашен председатель Верховной Рады, лидеры парламентских фракций, премьер-министр Украины, ключевые правительственные министры, председатели областных государственных администраций, лидеры местного самоуправления, руководители промышленных предприятий, научные работники, эксперты.