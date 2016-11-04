Член НАПК считает свою зарплату в четверть миллиона гривень "нормальной европейской практикой"

Большие зарплаты для борцов с коррупцией – "нормальная европейская практика", - заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

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"Действительно, мы получили большие заработные платы. Соответствующая практика существует и в европейских странах, это не только в Украине. Я недавно приехал из Румынии, там антикоррупционные работники также получают достаточно большие средства. Были в Польше, хочу отметить, что там также общество немного недовольно, что антикоррупционные органы получают большие средства", - сказал Радецкий.

Как сообщал УНИАН ранее, четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премию в размере месячной зарплаты, в результате вместо одного стандартного оклада члена НАПК получали по четыре.