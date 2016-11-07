СМИ составили список пяти богатейших прокуроров Украины

Об этом пишет ЛІГА.net в своем спецпроекте.

В целом старший следователь в особо важных делах второго следственного отдела управления спецрасследований департамента спецрасследований ГПУ Юрий Кривобок указал $2 млн 612 тыс сбережений (65 млн грн).

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Почти в два раза меньше задекларировал главный военный прокурор - заместитель генпрокурора Анатолий Матиос - в целом $1 млн 715 тыс.

На третьем месте в списке богатейших сотрудников прокуратур - глава ГПУ Юрий Луценко, согласно данным декларации которого, у него есть в целом $804 тыс.

Вслед за генпрокурором идет старший следователь прокуратуры Харьковской области Денис Попов, у которого в целом $670 тыc.

В пятерку лидеров попала Александра Галайба - прокурор отдела поддержки гособвинения, работающая в прокуратуре Киевской области. Галайба в целом указала $630 тыс.