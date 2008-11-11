Регионалы требуют изменить процедуру голосования за отставку Яценюка
13:06, 11 ноября 2008Политика
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Спикер объявил перерыв
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объявил перерыв до 13.30.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен по требованию фракций «Наша Украина» и БЮТ.
Также до этого представители фракции Партии регионов инициировали изменение процедуры голосования за отставку председателя ВР.
В частности, они предложили голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».
А.ЯЦЕНЮК отметил, что представители Партии регионов зарегистрировали соответствующий проект постановления, и нужно определенное время, чтобы размножить документ для раздачи депутатам.
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