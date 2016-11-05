Украинские власти должны расширить полномочия НАБУ в связи с обнародованием е-деклараций - посол США

Волна всеобщего возмущения коррупцией, спровоцированная обнародованием электронных деклараций украинских чиновников, свидетельствует о необходимости расширить полномочия НАБУ и ускорить создание в стране антикоррупционного суда.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью ZN.UA.

Она отметила, что электронное декларирование является началом, а не завершением процесса борьбы с коррупцией в Украине.

"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций об активах является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения коррупционной деятельности", – отметила Йованович, отвечая на вопрос об угрозе превращения е-декларирования в этап амнистирования нечестно нажитых капиталов.

Посол указала, что перспективу привлечения коррупционеров к ответственности должны определять украинский народ и правительство Украины.

По словам Йованович, американская сторона ожидает от украинских правоохранителей расследований, раскрытых в ходе декларирования подозрительных фактов.

"Система электронных деклараций об активах служит своей заданной цели — повысить уровень прозрачности среди высоких должностных лиц. Мы надеемся, что правоохранительные органы Украины своевременно будут выявлять и расследовать подозрительные коррупционные дела", – резюмировала она.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали свыше 400 электронных деклараций, чиновники – 79.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.