У Яценюка нашли причину, которая позволила ему избежать заполнения е-декларации

Экс-глава правительства Арсений Яценюк должен подать электронную декларацию до апреля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

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"Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, а также министры правительства Арсения Яценюка и их заместители, уволенные до 1 сентября 2016 года, должны подать электронные декларации до 1 апреля 2017 года. Это соответствует решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 10 июня 2016 года", - говорится в сообщении.

В политсиле говорят, что должностные лица, которые прекратили занимать должности до 1 сентября 2016 года, должны подать декларации в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в течение 60 дней с начала второго этапа подачи е-деклараций - то есть до 1 апреля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Система электронного декларирования начала работать 1 сентября 2016 года.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 120 тыс. 954 документы.

Напомним, 26 февраля 2014 года на Майдане были представлены кандидатуры формируемого правительства, в котором Яценюку была предложена должность премьер-министра Украины. На следующий день Верховная Рада приняла постановление о назначении Яценюка на должность премьера.

10 апреля 2016 года Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра. "С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия руководителя правительства", - сказал он.

12 апреля заявление Яценюка зарегистрировали в ВР, его поддержал профильный комитет.