Гройсман заявляет, что не держал раньше деньги в банках, чтобы избежать шантажа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Шустер Live".

«Я помню свой 2010 год, когда был городским головой Винницы, и все пытались сделать так, чтобы каждый мэр более-менее популярный, а за меня проголосовали на второй срок почти 78% винничан, они хотели всех популярных загнать в ряды Партии регионов. Я был достаточно принципиальный с точки зрения партийности, и отказывал», - сообщил премьер.

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«Ну, представим себе, что мои средства находятся на счетах в банках. Они за секунду могли их заблокировать и начать меня шантажировать, например, или делать какие-то другие вещи, несовместимые с нормальным подходом», - заявил Гройсман.

«В сентябре перед выборами 2010 года, когда я отказался (вступать в ряды Партии регионов), мне высадили 40 человек десанта КРУ, которые приехали из Донецкой и Луганской областей в центральную Украину в город Винницу для того, чтобы намекнуть мне, чтобы я не шутил, а шел в Партию регионов. Этого не произошло», - добавил Гройсман.

Также он заявил, что не нес деньги в банки, потому что банковская система была больна.

«Мы подавали декларацию по состоянию на 2015 год. В 2016 году, что касается моей декларации – ситуация совершенно другая с точки зрения и моих доходов, и моих денег - они находятся в банковской системе. Сегодня, я думаю, большинству банков, которые остались на рынке, можно доверять, надо только смотреть на рейтинги этих банков, насколько они являются стабильными», - заявил премьер-министр.

Кроме того он подчеркнул, что необходимо восстановить доверие к банковской системе.

Как сообщал УНИАН, Гройсман в электронной декларации за 2015 год указал денежные активы: наличность - 2 млн 380 тыс. грн, 870 тыс. долл., 460 тыс. евро; средства, размещенные на банковских счетах – 2 млн 136 тыс. 413 грн и 16 тыс. 200 евро.