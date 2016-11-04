Порошенко поддержал инициативу учредить офис уполномоченного президента для помощи в реабилитации раненых бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, как отмечается в сообщении, Порошенко провел встречу с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне. В ходе разговора военные выразили инициативу об учреждении офиса Уполномоченного президента по оказанию помощи в реабилитации украинским военным, получивших ранения в зоне проведения АТО. Порошенко поддержал их инициативу и предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктору медицинской роты 128 отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вадиму Свириденко, который получил ранения и в результате обморожения потерял конечности.

Читайте такжеСпецпредставитель Германии объяснил, какое значение имеет "дорожная карта" по Донбассу

«Я лично видел новость о вашем участии в этом марафоне и в этот момент я гордился своей страной. Я был очень горд за наших воинов, которые на весь мир продемонстрировали мужество, способность преодолевать трудности и мощную силу духа», - сказал Порошенко.

«Это не просто ваша победа. Это тот пример, на котором должны воспитываться десятки, сотни, тысячи наших воинов, которые прошли АТО, не сломались и демонстрируют мощную веру в жизнь», - добавил президент.

Он отметил, что был поражен результатами марафонского забега, которые продемонстрировал Вадим Свириденко. Глава государства напомнил, что в прошлом году на президентском самолете Свириденко возвращался с лечения в США домой, в Украину: «Я настолько был заряжен позитивом Вадима, когда мы вместе летели из США. Это человек, который вокруг себя распространяет позитив».

«За этим марафоном наблюдали представители многих стран мира. Для меня очень важно, что мы продемонстрировали и физическую, и моральную мощь вновь созданной, но очень мощной украинской армии», - сказал Порошенко.

Читайте такжеЖебривский сообщил о двух погибших и пятерых раненых военных в зоне АТО

Президент отметил, что это также является еще одним примером эффективного сотрудничества Украины со странами НАТО в направлении оказания медицинской помощи, протезирования и реабилитации военных, получивших ранения в зоне АТО. Глава государства подчеркнул, что Украинское государство делает все для того, чтобы обеспечить наиболее интенсивную социальную реабилитацию каждого такого военного.

«На ваши плечи ложится огромная ответственность уже не только за свою судьбу, но и за тех, кто на вас смотрит», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что за плечами каждого военного собственный подвиг и участие в боях. «Вы показываете, что победоносное украинское войско на сегодняшний день демонстрирует настоящую мощь и доказывает, что оно является одной из сильнейших армий на континенте. Сегодня мы способны дать отпор любому агрессору, особенно тому, что на востоке», - сказал он.

В свою очередь разведчик-санитар Нацгвардии Дмитрий Фесенко отметил, что украинские военные, проходившие лечение за рубежом, имели возможность «увидеть изнутри совершенно другую систему реабилитации, которая совсем по-другому построена в плоскости государства».

Читайте такжеС сегодняшнего дня ни одного мобилизованного на фронте нет: Порошенко планирует обеспечить ВСУ контрактниками

«Мы были в лучшем центре реабилитации США, общались со специалистами. Нам готовы предоставить информацию и поделиться опытом. Хотелось бы этот опыт реализовать во всеукраинском масштабе», - сказал он.

«Мы определились – будем оставаться в социальной жизни государства. Мы хотим взять на себя ответственность и реализовать подобную программу здесь, в Украине», - отметил Фесенко.

Как сообщалось, четверо украинских воинов АТО, которые прошли курс реабилитации после ранения – Вадим Свириденко, Вадим Мазниченко, Дмитрий Фесенко и Павел Степанов – 30 октября успешно преодолели 10-километровую дистанцию 41-го марафона Морской пехоты США.