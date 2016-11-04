Скандальный судья Татьков выехал из Украины до того, как ему сообщили о подозрении - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что по ходатайству ГПУ 27 октября следственным судьей Печерского районного суда г.Киева подозреваемому - бывшему заместителю председателя ВХСУ избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн и на него возложены обязанности не отлучаться за пределы Киевской области, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, которые дают право на выезд из Украины.

Читайте такжеРада уволила двух одиозных судей: один из них отпустил экс-командира "черной роты" "Беркута"

«Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, Татьков в настоящее время находится на лечении за пределами Украины, куда уехал еще до того, как ему было сделано сообщение о подозрении»,- говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что согласно требованиям уголовного процессуального кодекса Украины, рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения осуществляется при участии подозреваемого.

«При таких обстоятельствах вопрос об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения будет решен после завершения его лечения и возвращения в Украину или же после получения органом предварительного расследования данных о том, что он умышленно скрывается от следствия и суда», - добавили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших председателя Высшего хозяйственного суда и его заместителя, а ныне судей этого Суда в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.