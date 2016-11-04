Парубий уверен, что ВР даст согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности

Об этом спикер сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

Парубий напомнил, что уже получил от Генеральной прокуратуры подписанное генпрокурором Юрием Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Новинского.

По словам спикера, он, «как всегда, безотлагательно расписал этот документ в Регламентный комитет, и, собственно, он уже есть в комитете». «Согласно закону, предусмотрено время на его рассмотрение. Буду стараться сделать все, чтобы данный вопрос скорее был в зале Верховной Рады», - сказал Парубий.

Председатель парламента также подчеркнул, что как только будет пройдена вся предусмотренная законом процедура, он будет настаивать, чтобы этот вопрос внесли на рассмотрение Верховной Рады. «Уверен, что как и во всех других случаях, Верховная Рада Украины даст согласие и поддержит представление генерального прокурора», - подчеркнул Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 3 ноября генпрокурор Луценко заявил, что подготовлено представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

В то же время сегодня председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Новинский утром вылетел на своем самолете в Грецию.