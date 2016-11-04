Кремлевский куратор проекта "Бессарабия" Ардзинба проводит встречи с некоторыми украинскими политиками - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сообщил на брифинге в Одессе.

«Мы имеем информацию о его встречах с некоторыми политиками, которые приезжают из Украины. К сожалению, это трудно задокументировать, потому что происходит это на территории другого государства. Но такие встречи происходят», - сказал Грицак.

Он не подтвердил слухи, тиражируемые некоторыми Интернет-ресурсами, о том, что Ардзинба в ближайшее время посетит Одессу.

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«Такие слухи гуляли, но я слабо верю, что Инал Ардзинба захочет приехать в Одесский регион. Хотя на самом деле он действительно продолжает курировать вопросы, и в 2015 году именно он был куратором проекта «Бессарабия», - отметил Грицак. Он добавил, что предотвратить создание так называемой «бессарабской народной республики» удалось благодаря трем этапам зачистки в Одесском регионе.

«Подтверждения этой информации (приезда Ардзинбы – УНИАН) у Службы безопасности пока нет, но если он приедет, мы его встретим обязательно», - подчеркнул глава СБУ.