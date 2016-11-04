СБУ заявила о наличии "писем" с планами России по раскачиванию ситуации в 10-15 регионах Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге в Одессе.

По его словам, спецслужба располагает письмами, в которых сказано о планах по дестабилизации ситуации в ноябре в 10-15 регионах Украины, в которых все расписано вплоть до планируемых бюджетов операций.

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«Эта информация добыта оперативным путем, поэтому не могу озвучить больше чем сказал... мы видим, что Российская Федерация не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Украине», - сказал Грицак.