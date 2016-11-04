СБУ заявила о наличии "писем" с планами России по раскачиванию ситуации в 10-15 регионах Украины
14:56, 04 ноября 2016Политика
3805 1
Служба безопасности Украины располагает доказательствами планов России по дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.
Глава СБУ Василий Грицак / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге в Одессе.
По его словам, спецслужба располагает письмами, в которых сказано о планах по дестабилизации ситуации в ноябре в 10-15 регионах Украины, в которых все расписано вплоть до планируемых бюджетов операций.
Читайте такжеНовинский сегодня утром вылетел из Украины на своем самолете в Грецию - СБУ
«Эта информация добыта оперативным путем, поэтому не могу озвучить больше чем сказал... мы видим, что Российская Федерация не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Украине», - сказал Грицак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter