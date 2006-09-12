Ющенко расказал Тимошенко, какой он ее видит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сильная оппозиция, которая контролирует выполнение властью своих обязательств перед избирателями, – признак демократического государства.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, об этом он сказал под время встречи с лидером парламентской фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, и оппозиция, и власть должны иметь общее виденье некоторых ключевых направлений развития государства, таких как национальная безопасность, внешнеполитический курс, развитие гуманитарной сферы.

Собеседники обсудили политическую ситуацию в стране и роль и место оппозиции в новых условиях, после вступления в силу конституционной реформы.