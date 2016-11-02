В Брюсселе сейчас не будут говорить о конкретных путях решения ситуации с соглашением об ассоциации Украина-ЕС - дипломат

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

«Сейчас здесь еще продолжаются каникулы, а потому большинство институтов ЕС работают на «низкой передаче». У нас есть время до 15-16 декабря, и для того, чтобы не уменьшать возможности сделать этот процесс успешным, мы не будем предоставлять детали относительно конкретного «пути», – сказал дипломат.

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Как известно, на референдуме в Нидерландах, который прошел 6 апреля и имел рекомендательный характер, большинство голосов получили противники ратификации документа. Правительство страны занял позицию, согласно которой эти голоса должны быть учтены в случае окончательной ратификации соглашения. Правительство имеет поддержку в парламенте, но не имеет ее в Сенате, который последним должен утвердить ратификацию.

До 31 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проводил переговоры с оппозицией, которые завершились безрезультатно. В этот же день он написал письмо в парламент о том, что ратифицировать соглашение об ассоциации Украина-ЕС все еще возможно и есть время для переговоров до саммита ЕС, который пройдет 15-16 декабря в Брюсселе.

В следующие 1,5 месяца правительство продолжит переговоры со странами-членами ЕС и Украиной с целью внести дополнения, что соглашение об ассоциации не является шагом к членству Украины в ЕС и украинцы не будут иметь доступа к рабочему рынку ЕС. Также должно быть указано, что не будет военного сотрудничества и финансовой помощи, а борьба с коррупцией в Украине будет центральной частью соглашения.